Caso Cinzia Pinna, novità dalle indagini sul femminicidio

Il femminicidio di Cinzia Pinna

Vanno avanti le indagini per l’omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto la notte tra l’11 e 12 settembre nella tenuta di Emanuele Ragnedda a ConcaEntosa. La Procura di Tempio ha sequestrato il telefonino di un’altra amica del 41enne reo confesso dell’omicidio della 33enne di Castelsardo.

LEGGI ANCHE: Due mesi fa il femminicidio di Cinzia Pinna e i suoi misteri

Le indagini hanno rivelato che il reo confesso del delitto avrebbe avuto contatti frequenti con la donna, sia prima che subito dopo il femminicidio di Cinzia Pinna. In particolare, è emerso che Ragnedda avrebbe concordato un incontro con lei nella tenuta dove si trovava ancora il corpo della vittima.

Dalle indagini è emerso che l’imprenditore era solito portare con sé la pistola, una Glock, dentro il suo marsupio mostrandola per gioco. Ciò potrebbe essere accaduto anche quella notte, a seguito di una serata di eccessi da parte del 41enne, dopo aver ritenuto improbabile che l’uomo abbia sparato per difendersi. Queste sono solo ipotesi perché, tuttavia, ancora non è emerso il movente che ha portato Ragnedda ad aprire il fuoco contro la giovane. Le indagini sono ancora in corso proprio per ricostruire l’esatta dinamica del femminicidio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui