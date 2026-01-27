Calangianus vieta le buste nere: rivoluzione nella gestione dei rifiuti

Calangianus cambia le regole per i rifiuti.

Cambiano le regole, o meglio, si inaspriscono i controlli sulla gestione dei rifiuti a Calangianus. L’amministrazione comunale ha diffuso una direttiva chiara che punta a modificare le abitudini di conferimento della cittadinanza: l’uso delle buste nere è ufficialmente vietato.

La decisione nasce dall’esigenza di migliorare la qualità della raccolta differenziata e permettere agli operatori ecologici di verificare visivamente il contenuto dei sacchi. Una trasparenza che i vecchi sacchi neri, per loro natura coprenti, impedivano, rendendo spesso vani gli sforzi per uno smaltimento ecosostenibile.

Secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni, il personale addetto alla raccolta ha ricevuto indicazioni precise: i rifiuti esposti in sacchi neri o comunque non conformi alle tipologie previste dal calendario comunale non verranno ritirati. I sacchi “irregolari” resteranno dunque sul marciapiede, gravando sul decoro urbano e, soprattutto, sulle tasche dei trasgressori.

Non si tratta solo di un invito alla collaborazione, ma di una prescrizione che porta con sé conseguenze pecuniarie. L’inosservanza del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative, come previsto dalle norme vigenti in materia di igiene urbana. L’obiettivo dichiarato è quello di isolare i comportamenti scorretti che danneggiano l’ambiente e aumentano i costi di smaltimento per l’intera comunità.

L’appello alla cittadinanza

Mentre l’ente locale ribadisce l’importanza di una corretta differenziazione per il rispetto dell’ecosistema, la cittadinanza è chiamata a un rapido adeguamento. Per evitare disagi e multe, sarà necessario dotarsi esclusivamente di buste trasparenti o semitrasparenti che permettano di identificare immediatamente la frazione di rifiuto conferita.

