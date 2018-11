Le case del centro storico di Calangianus in affitto ad un prezzo più basso

Case in affitto per rivere il centro di Calangianus.

Dopo anni la ditta che aveva in appalto i lavori ha consegnato al vice sindaco di Calangianus Claudio Bellu le chiavi dei 10 alloggi restaurati nel centro storico. Gli alloggi sono destinati ad essere affittati a canone agevolato, quindi a prezzi più bassi. E’ un progetto che risale al 2006, 2007 e ha visto lavorare diverse amministrazioni su questo. Adesso i 10 appartamenti sono finalmente collaudati e manca solo l’atto finale: il bando per l’assegnazione.

“Stiamo lavorando per impostare il bando per l’assegnazione degli appartamenti, che sarà entro quest’anno- ha detto il sindaco Albieri – La finalità è quella di rivere il centro storico,di animare le vie del centro“. Dalla Regione erano stati finanziati un milione e 400mila euro, con una quota di finanziamento del Comune di pari a circa 373mila euro. Da questo finanziamento furono acquistati degli edifici privati: in piazza Santa Giusta, in via XX Settembre, in via Eleonora d’Arborea e via Unione. “La ditta appaltatrice dopo anni ci ha consegnato le chiavi e ne siamo davvero felici. Sono 10 appartamenti, belli, grandi e che aiuteranno a far rivivere le vie del centro storico di Calangianus.”

