Sfiorata la rissa alle poste.

Giornata molto difficile oggi per gli impiegati dell’ufficio postale di via Agrigento a Olbia. Oltre il gran numero di utenti presenti, la scena vista è stata davvero impressionante. Il sistema postale chiama il numero di un utente che doveva inviare un pacco postale. L’impiegato prima di servire il signore stava ultimando delle cose che riguardavano la pratica del precedente cliente. L’utente non ci ha visto più, preso dall’ira e dalla poca pazienza reclama il suo turno. Partono urla, colpi con le mani sul banco dell’ufficio postale e offese verso l’impiegato e tutto l’ufficio. Gli animi si sono accesi e la richiesta di chiarimenti è degenerata fin quasi alla rissa.

La rissa è stata solo sfiorata grazie al pronto intervento della direttrice che ha contattato i carabinieri di Olbia. Una contestazione accesa e dai toni anche scenici. In giro di qualche minuto sono arrivate le forze dell’ordine che stanno cercando di capire cosa sia realmente successo. La situazione pare stia tornando alla normalità.

