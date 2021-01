Oltre 300 i tamponi eseguiti a Calangianus.

Si è concluso lo screening sui 332 soggetti della popolazione scolastica, del personale docente e Ata, del personale delle Coop che gestiscono i servizi per conto del Comune di Calanginus (Asilo Nido e Assistenza Domiciliare ai non autosufficienti e anziani), dei Dipendenti Comunali.

Tutti i test sono risultati negativi, fatta eccezione per un dipendente comunale, sul quale sono in corso accertamenti. Questa mattina si è provveduto a sanificare il Municipio, attraverso una ditta specializzata.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che ci consentirà di riaprire le scuole con maggiore tranquillità e in totale sicurezza – commenta il sindaco Fabio Albieri – . Ringrazio Raimondo Pittorru e Beatrice Manca per la disponibilità e per la grande professionalità soprattutto nella gestione dei bambini più piccoli, sempre molto attenti a metterli a proprio agio, durante l’esecuzione dei tamponi. Voglio, inoltre, ringraziare sentitamente, la Protezione civile di Calangianus, nelle figure del presidente Mariolino Russu, di Antonello Columbano e Stefano Careddu, per la straordinaria disponibilità”.

