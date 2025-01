Calangianus guida le “Connessioni consapevoli”, via al progetto

Presentazione pubblica a Calangianus del progetto “Connessioni Consapevoli”

Il Comune di Calangianus, in qualità di ente capofila, presenta il progetto triennale “Connessioni Consapevoli“. Un’iniziativa finanziata dalla Fondazione di Sardegna e ideata e coordinata da Logout Livenow.

I Comuni coinvolti

“Questo progetto innovativo pone la scuola al centro della vita sociale e culturale della comunità. È finalizzato all’uso consapevole della tecnologia, al benessere psicofisico e alla socialità attraverso più di 600 ore di attività laboratoriali, sportive, teatrali e formative che si svolgeranno nelle varie scuole. Il progetto coinvolge sei comuni della Gallura: Calangianus, Luras, Aggius, Viddalba, Bortigiadas, Luogosanto e gli Istituti Comprensivi di Calangianus e Aggius con i relativi plessi. Inoltre, tredici partner collaboreranno per svolgere le diverse attività previste, garantendo un ampio supporto organizzativo e operativo con attività rivolte a studenti, famiglie e docenti. La presentazione pubblica si terrà il giorno 31 gennaio alle ore 18 presso la sala Consiliare di Calangianus”.

Il progetto

“Il progetto si distingue per la sua innovatività a livello nazionale, essendo uno dei pochi in Italia a prevedere l’adozione di un Patto Educativo Digitale di Comunità, un documento condiviso tra scuole, famiglie e amministrazioni locali per guidare l’uso responsabile della tecnologia tra i giovani. Questo approccio mira a ridurre la dispersione scolastica, limitare l’uso passivo della tecnologia, migliorare le competenze digitali, e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, creando occasioni di socialità e inclusività oltre gli schermi”.

