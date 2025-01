Alluvioni, il Comune di Olbia invita i cittadini a un incontro sul Pai

Il sindaco di Olbia invita i cittadini un incontro pubblico sul Pai

“Il nuovo Pai di Olbia: sicurezza e sviluppo per la città. Presentazione per la popolazione e indicazioni operative” è un incontro pubblico. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, chiama a raccolta i concittadini per giovedì 16 gennaio, alle ore 17.00, presso l’aula magna del Polo UniOlbia (via Porto Romano n. 8).

“L’evento rappresenta un’opportunità di approfondimento e discussione su tematiche di grande rilevanza – spiegano dal Comune -. Verranno infatti chiariti punti focali e modalità attuative del Pai vigente”.

