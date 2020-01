Appuntamento per lunedì.

L’Amministrazione di Calangianus in collaborazione con l’I.P.I.A. di Calangianus, organizza per lunedì 20 gennaio, presso l’auditorium Comunale (Ex Convento), il secondo seminario formativo e di orientamento “Scuola, Territorio e Innovazione”, dalle Istituzioni alle aziende a più alto livello di innovazione tecnologica, una possibile risposta dell’intero sistema Paese.

“Crediamo che lavorare in sinergia con le Istituzioni e le aziende a più alto valore tecnologico sia un lavoro necessario per la crescita dei nostri giovani – dichiara il sindaco di Calangianus Fabio Albieri – . Noi ci proviamo. Lunedì 20 gennaio ne parliamo con autorevoli esponenti della Giunta Regionale, gli Assessori Andrea Biancareddu e Alessandra Zedda, con il professor Giacomo Cao, presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna e con il Sottosegretario di Stato alla Difesa On.le Giulio Calvisi.”

Il seminario inizierà alle 10 con il primo intervento del professor Bernardo Pisano, docente di mecatronica e si concluderà intorno alle 13.

