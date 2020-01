Attraversa la strada in sella alla bici, giovane investito a Olbia

Il ciclista trasportato al pronto soccorso dal 118.



È avvenuto intorno alle ore 20 di ieri sera, l’incidente che ha coinvolto un giovane in bicicletta e un’auto in via Galvani a Olbia.

Il giovane, che si accingeva ad attraversare sulle strisce pedonali in sella sua bici in via Galvani, sarebbe stato travolto da un’auto con a bordo una donna.

Dalle prime informazioni pare che il giovane, che non avrebbe dovuto attraversare in sella alla bici ma bensì accompagnandola a piedi, abbia attraversato bruscamente e la poca illuminazione su quel tratto di strada abbia impedito alla conducente di frenare per tempo ed evitare l’accaduto.

Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso, in condizioni apparentemente non gravi, e i carabinieri della stazione di Olbia che hanno svolto i rilievi e ristabilito l’ordine.

