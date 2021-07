Addio a zia Gavina di Calangianus.

Si è spenta zia Gavina Tirotto, la “nonna” di Calangianus. Era molto nota in paese, il 7 settembre avrebbe compiuto 102 anni, per questo era un po’ come la nonna di tutti.

Due anni fa alla sua festa di compleanno aveva partecipato anche il sindaco di Calangianus Fabio Albieri. “Me la ricordo come una persona lucida nonostante avesse raggiunto il traguardo dei 100 anni e questo mi aveva colpito tantissimo – ha dichiarato il primo cittadino -. Era molto ben voluta in paese, perché era una persona gentile”. Zia Gavina, classe ’19, faceva la casalinga e si era legata a Luigi Inzaina, altro quasi centenario del comune, morto a 97 anni.

