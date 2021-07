I nuovi locali commerciali del Delta di Olbia.

Il Delta Center di Olbia fa sempre più gola dal punto di vista commerciale. Nel complesso, situato in zona industriale, è stata inaugurata una nuova multinazionale e un’altra ingrandisce il suo locale.

Una è la Wurt, leader mondiale nella vendita di prodotti e sistemi di fissaggio e assemblaggio, che raddoppia gli spazi. L’altra è la Lube/Creo, una catena leader nel settore delle cucine. Il primo ha già aperto, mentre per il secondo negozio sono in corso i lavori di ristrutturazione dei locali.

In tutto saranno dieci gli occupati in più a Olbia, grazie ai due noti punti vendita. “E’ un segnale straordinario che, in un periodo storico difficile come questo, due multinazionali abbiano scelto il Delta Center rispettivamente – ha detto il commercialista e imprenditore Gavino Murrighile -. È un segnale di speranza per tutta l’economia in generale, perché quando i grandi gruppi investono significa che vedono futuro e crescita imminente”.

