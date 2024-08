Grosso incendio a Calangianus, le fiamme minacciano le case

In arrivo canadair per spegnere l’incendio a Calangianus.

Un vasto incendio boschivo ha devastato la località di Riu lu Fungone, nel Comune di Calangianus, generando preoccupazione e mobilitando una vasta operazione di spegnimento. Le fiamme, divampate nella serata, hanno rapidamente messo a dura prova i soccorritori a causa delle condizioni ambientali difficili e della scarsa accessibilità della zona.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, con il supporto di elicotteri delle basi CFVA di Anela e Fenosu, tra cui un Super Puma, per garantire l’intervento aereo nelle aree più critiche. In aggiunta, è stato richiesto l’intervento del concorso aereo nazionale, con l’arrivo di un Canadair (CAN8) per effettuare lanci d’acqua mirati e contenere la propagazione del rogo.

Sul campo sono presenti anche squadre dell’Agenzia Forestas e numerosi volontari, che, sebbene impegnati con determinazione, devono fare i conti con la limitata disponibilità di strade e con l’impervietà del terreno che ostacola le operazioni a terra. Nonostante gli sforzi congiunti, la situazione resta critica e le attività di spegnimento sono complesse a causa della vastità dell’incendio e delle difficili condizioni meteorologiche. Nel frattempo, le squadre dei Vigili del Fuoco (VVF) stanno presidiando la periferia dell’abitato di Calangianus, dove le fiamme minacciano la sicurezza delle abitazioni e delle infrastrutture.



