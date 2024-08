All’Eremo di San Trano di Luogosanto torna “Calici DiVini”

La manifestazione enogastronomica “Calici DiVini” si terrà nella splendida cornice dell’Eremo di San Trano a Luogosanto. In uno dei siti medievali più importanti L’evento prevede degustazioni dei vini delle migliori cantine galluresi, in abbinamento ai piatti della tradizione. Parteciperanno a questa 7^ edizione non solo le cantine luogosantesi di Siddura, Mancini e Ohès, ma anche Depperu e Tenute Faladas di Luras, Surrau e Lu Beddu di Arzachena, Perandria di Monti, La Neula di Telti, Culuccia di Santa Teresa e Tenuta Buniccu di Vignola. L’evento, organizzato da ProLoco e Comune di Luogosanto, inizierà alle ore 19.00 e prevede anche un servizio navetta gratuito.

Sabato 3 la tradizione sarà protagonista della Festa di San Quirico, tradizionale appuntamento dell’estate luogosantese, ormai giunto alla 52^ edizione. La festa rionale inizierà alle ore 18.30 con la messa e la processione in onore del santo e proseguirà alle 20.30 con la cena tradizionale offerta dal comitato a base di pasta al sugo, spezzatino con patate e vino. Ad allietare la serata ci sarà la fisarmonica di Quirico Bacciu. L’evento è organizzato dal comitato rionale in collaborazione con la Pro Loco. Il fine settimana si chiude in bellezza con il palio equestre “Lu Palu di la Stélla”, prima giostra in notturna della Sardegna, che quest’anno festeggia la sua 17^ edizione.

Domenica 4 a partire dalle 20.30 i cavalieri si contenderanno come ogni anno il Trofeo Santu Chilgu, presso il rione San Paolo. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale “Lu Juali”, prevede la sfilata a cavallo, emozionanti prove di destrezza e street food a base di prodotti locali.

