Taglio del nastro per la nuova biblioteca comunale a Calangianus

Sabato a Calangianus l’inaugurazione della biblioteca comunale

Sabato 6 dicembre, alle ore 11:00, è fissata l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale di Calangianus. Troverà sede all’interno del prestigioso Palazzo Corda, elevandolo a vero e proprio polo culturale della città.

L’annuncio, diffuso dall’Amministrazione Comunale, sottolinea come l’apertura della nuova biblioteca rappresenti il raggiungimento di un obiettivo programmatico a lungo perseguito. Lontano dall’essere un semplice deposito di libri, la nuova struttura è concepita come un “luogo vivo” e “aperto a tutta la Comunità”.

Il progetto mira infatti a creare un centro propulsivo di cultura, incontro e condivisione, rispondendo al bisogno di spazi che favoriscano la crescita e la coesione sociale. La biblioteca, nel suo nuovo allestimento e nella prestigiosa cornice di Palazzo Corda, è destinata a diventare un fulcro di attività educative, dibattiti e momenti ricreativi.

L’Amministrazione Comunale ha rivolto un caloroso invito a tutta la cittadinanza per condividere quello che viene definito un “momento importante per tutti”. La partecipazione numerosa è attesa per celebrare insieme questo traguardo che arricchisce l’offerta culturale e i servizi per la comunità calangianese.

L’inaugurazione del 6 dicembre non si configura quindi solo come l’apertura di un edificio, ma come la realizzazione di un investimento strategico nel futuro culturale e sociale di Calangianus.