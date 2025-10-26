Auto precipita dal ponte a Tempio, morto un ragazzo di 24 anni

Morto un ragazzo precipitato da un ponte con l’auto a Tempio.

Un incidente mortale è avvenuto nella notte lungo la strada che collega Baldu a L’Agnata, nel territorio di Tempio Pausania. Una Bmw con a bordo cinque giovani, di età compresa tra i 24 e i 25 anni, è uscita di strada precipitando da un ponte. Nell’impatto uno dei ragazzi ha perso la vita, mentre gli altri quattro sono rimasti feriti. La vittima, originaria di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco del Distaccamento di Tempio Pausania, la stessa squadra intervenuta sul luogo dell’incidente.

Dalle prime ricostruzioni emerge che i giovani stavano andando ad una festa quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha perso il controllo ed è finita fuori carreggiata. I feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Tempio, anche i colleghi di Arzachena e Sassari, insieme ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La città di Tempio Pausania e il paese di Calangianus si stringono attorno alla famiglia colpita dal lutto, in un clima di profondo cordoglio e commozione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui