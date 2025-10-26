Successi per i giovani della Sardegna nel campionato juniores.

Il movimento damistico sardo continua a crescere, ottenendo risultati importanti anche a livello nazionale. A rappresentare la Sardegna nel panorama giovanile della dama italiana c’erano anche Edoardo Sanna e Daniele Sotgiu, due giovani del circolo Asd Dama Olbia, protagonisti nella recente stagione di gare.

LEGGI ANCHE: Un successo straordinario per la Gran Dama Galleggiante a Santa Teresa Gallura

Durante le competizioni studentesche 2025, la scuola “Borro Tzu” di Nuoro si è laureata campione d’Italia nella specialità della dama internazionale. Inoltre, la rappresentativa sarda under 14 ha conquistato la medaglia di bronzo al Trofeo Coni 2025 di Lignano Sabbiadoro.

Il campionato regionale al museo archeologico di Olbia.

Domenica, al museo archeologico di Olbia, si è disputato il 1° Campionato regionale juniores di dama italiana, organizzato dal circolo Asd Dama Olbia con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura.

Gli atleti sono stati premiati dall’assessore alla Cultura e vice sindaco di Olbia, Sabrina Serra, che ha ricordato come la dama sia “una straordinaria occasione di crescita e confronto per i giovani”, sottolineando il valore educativo di un gioco capace di unire tradizione, strategia e pazienza.

I risultati finali e i protagonisti sul podio.

Il titolo di campione regionale juniores di dama italiana è andato a Fabio Boneddu, dell’Asd Sarule San Michele Arcangelo. Alle sue spalle, nella categoria under 18, si sono classificati Alessia Pigozzi e Rachele Viscianc, entrambe dell’Asd Olbia.

Nella categoria under 11, Mario Fadda (Asd Nuoro) ha conquistato il primo posto, seguito da Sofia Sanna (Asd Olbia). Risultati che confermano la solidità del vivaio olbiese e l’impegno dei suoi giovani giocatori, capaci di distinguersi anche fuori regione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui