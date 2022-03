Il nuovo comandante dei carabinieri di Calangianus.

Dopo 18 anni di servizio nel comando dei carabinieri di Calangianus, il maresciallo Giuseppe Surrente lascia il posto al giovane Marco Piana, per guidare quello di Santa Teresa di Gallura.

Il sindaco del paese Fabio Albieri ha fatto gli auguri al nuovo comandante, ricordando con affetto il periodo in cui il maresciallo Surrente ha guidato il comando. “Interpretando il sentimento comune dell’intera cittadinanza – dichiara il primo cittadino – a nome mio personale e della amministrazione comunale, voglio ringraziarlo sentitamente per lo straordinario lavoro svolto durante la sua permanenza a Calangianus, per la grande disponibilità e sensibilità che ha sempre dimostrato verso i cittadini, per la sua azione sempre improntata alla massima collaborazione con le Istituzioni cittadine e con le associazioni”.

“Mi preme sottolineare anche gli ottimi rapporti che il maresciallo Surrente ha saputo instaurare con tutte le amministrazioni che negli anni si sono succedute – prosegue -, al fine di operare uniti e ottenere dei risultati importanti in termini di sicurezza e controllo del territorio. Al maresciallo Surrente va il nostro riconoscimento per la sua competenza e efficienza al servizio dell’intera comunità che certamente gli sarà sempre grata”.