Le incertezze sul turismo in Gallura.

La guerra in Ucraina e la situazione sanitaria ancora in corso minacciano il turismo in Gallura. Una situazione sconfortante, che potrebbe rendere questa estate ancora più incerta rispetto alla stessa stagione di due anni fa.

I licenziamenti di massa nelle ville, yacht, i sequestri di questi giorni minacciano il turismo dei russi, uno dei più remunerativi in Costa Smeralda. E’ un grande punto interrogativo quelli che saranno gli effetti dell’economia stagionale a Olbia e in Gallura, dove, secondo l’Osservatorio Sardegna turismo, trascorrono le vacanze oltre 40 mila russi, per un totale di 220 mila presenze. “Questa sarebbe dovuta essere quanto meno la stagione della rinascita – dichiara Fabio Fiori, presidente degli albergatori di Olbia -, invece ci ritroviamo in una situazione ancora più drammatica. Un pensiero va comunque in primis al popolo ucraino, che sta morendo in guerra, poiché sono loro a subire gli effetti diretti del conflitto, ma noi subiremo certamente delle conseguenze secondarie, se non arriveremo alla pace. I primi effetti li abbiamo già avvertiti, con i licenziamenti di massa di lavoratori che anche in stagione si occupavano delle proprietà dei magnate”.

Con la guerra in Ucraina si rischiano quindi importanti conseguenze anche sugli arrivi di flussi turistici da parte dei paesi dell’Est Europa e si teme anche per gli arrivi dall’estero. “In più persiste anche il problema della pandemia in corso, nonostante l’allentamento delle misure restrittive”, aggiunge Fiori. Uno dei primi sintomi dell’emergenza sanitaria in corso sono le prenotazioni a metà estate. Ancora troppi i turisti, prevalentemente italiani, che intendono fare le loro vacanze solo da luglio in poi. “Non si sa cosa succederà il prossimo autunno, se ci saranno ancora restrizioni – dice -. Siamo felici per l’allentamento delle misure, ma non sappiamo che effetti avranno a lungo termine. Certamente, ancora si avverte molta incertezza, anche questa crisi non si è del tutto risolta”.