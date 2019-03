Ecco le figure ricercate.

Entro quest’anno il Comune di Calangianus assumerà alcune figure per integrare l’organico in emergenza. Le figure che pare verranno assunte sono un impiegato amministrativo, un geometra, un’altra assistente sociale e un ragioniere.

Il sindaco Fabio Albieri fa sapere che questo è solo un inizio nel Comune di Calangianus, perchè tanti sono i settori in emergenza come il settore della polizia locale. L’amministrazione Albieri pensa a diverse soluzioni per andare incontro al personale e ai servizi al cittadino.

