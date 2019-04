Nuovi operai assunti a Calangianus.

Verrà pubblicato a breve il bando per i cantieri comunali in fase di attivazione nel Comune di Calangianus. Ancora non è stato reso noto il termine entro il quale andranno presentate le domande, ma gli interessati possono già rivolgersi all’ufficio Tecnico per qualsiasi informazione.

Ad essere assunti, a tempo determinato, saranno 5 operai comuni, un operaio muratore, uno motoseghista e un operaio giardiniere. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata dal modello Isee.

