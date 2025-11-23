Un nuovo appalto rilancia la cura del verde a Calangianus

La cura del verde a Calangianus.
A Calangianus l’attenzione al verde pubblico appare rinnovata, grazie al recente affidamento quadriennale della manutenzione a un’impresa locale. Dopo anni in cui gli interventi erano limitati ai brevi periodi gestiti dai cantieri Lavoras, l’amministrazione punta ora su un piano più costante, che comprende anche ampliamenti e riqualificazioni.
Tra i lavori in corso spicca la sistemazione dell’area vicina al monumento di Padre Pio, con nuovi percorsi, essenze mediterranee e zone verdi. Previsto anche un impianto di irrigazione all’ingresso di via Tempio, oltre all’abbellimento di vari angoli del centro. Le attività sono coordinate dall’assessore al verde pubblico.