Ecocentro Cannigione, l’assessore smentisce l’allontanamento

Il caso dell’uomo allontanato dall’ecocentro di Cannigione.

Forte e chiara la replica del delegato all’Ambiente del Comune di Arzachena, Michele Occhioni, in merito all’articolo apparso su Gallura Oggi riguardo un presunto allontanamento di un cittadino dall’ecocentro di Cannigione. L’amministrazione comunale interviene per fare chiarezza sulle modalità operative, sottolineando che non vi è stato alcun cambiamento nelle procedure con il nuovo appalto.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Michele Occhioni, che chiariscono la funzione e le regole degli ecocentri comunali: “Il nuovo appalto dei rifiuti affidato dal Comune di Arzachena alla società De Vizia lo scorso ottobre prevede le medesime modalità di conferimento agli ecocentri di Cannigione e della zona artigianale come previsto in precedenza. Nessun utente viene cacciato, si chiede solo il rispetto delle regole“.

Occhioni ha ribadito che la funzione dell’ecocentro è complementare, non sostitutiva, al servizio di raccolta ordinario. “Gli ecocentri sono al servizio di tutti i cittadini, sia di quelli che fruiscono del passaggio porta a porta, sia dei residenti nell’agro, ma con l’obiettivo di recuperare materiali riciclabili in eccesso al normale conferimento giornaliero previsto per ciascuna zona, quindi per casi particolari, così come per utenti in partenza, ad esempio, ma non può sostituire il metodo quotidiano previsto“.

Il delegato ha poi specificato la tipologia di rifiuti che è possibile portare nei centri di raccolta: “Sono conferibili plastica, alluminio, vetro, carta, tessili, pile, ingombranti, sfalci. L’unico servizio che resta in sospeso, in attesa di ricevere le dovute autorizzazioni, è quello relativo al ritiro di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)”.

In chiusura, un invito alla collaborazione e al rispetto del calendario per garantire l’efficienza del servizio di igiene urbana: “Il Comune e la ditta sono sempre a disposizione per dare chiarimenti in pieno spirito di collaborazione con i cittadini. Invitiamo al rispetto del calendario del conferimento stabilito per ogni zona e degli orari di esposizione dei mastelli fuori dall’abitazione affinché la gestione del servizio di igiene urbana sia efficiente”.

L’ecocentro in via Livorno a Cannigione è regolarmente aperto dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17) e il sabato (dalle 7 alle 13). Si ricorda che l’ecocentro in zona artigianale ad Arzachena resta momentaneamente chiuso per motivi organizzativi.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni, è possibile contattare la De Vizia Transfer Spa al numero verde 800/194925 o scrivere all’indirizzo infoarzachena@devizia.com.

