Gli incendi di oggi in Sardegna.

Giornata di incendi oggi in Sardegna dove si sono registrati 29 incendi nell’Isola. Grande lavoro anche da parte dei mezzi aerei del Corpo forestale intervenuti su 7 incendi.

In Gallura un incendio è scoppiato anche nelle campagne del Comune di Calangianus in località Cumitasanna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbata. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Calangianus coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadre Forestas dei cantieri di Luras Tovrddu, una squadra dei Vigili del fuoco di Tempio e da una squadra di volontari delle associazioni di Avpc di Tempio Pausania. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,12 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore poco dopo le 15.

Fiamme anche a Gergei in località “Bau Triga”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto e Sorgono . L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di stoppie di grano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:35.

Incendio anche a Carbonia località Corona Maria (pineta di Cortoghiana e Riserva forestale di Nuraxi Figus), dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di MARGANAI. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,1 ettari di rimboschimento di conifere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:40.

In fumo 18 ettari di stoppie, incolti e frangivento di Eucaliptus a Serramanna in località Cantoniera Masainas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula.

Altro incendio a a Carbonia in località “Campu Frassolis ”, dove è intervenuto un elicottero. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:20.

E’ di circa 5 ettari di pascolo alberato andati in fumo invece il bilancio dell’incendio a Noragugume in località Riu Cannisones. In questo caso sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Sorgono e Anela.

Ancora in corso l’incendio nelle campagne di in corso in agro del Comune di Orotelli località “S.S. Trasversale Sarda”, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana.

