A Calangianus partiti i lavori per la zona dell’oratorio

A Calangianus nuovi interventi infrastrutturali; al via la riqualificazione dell’area dell’area intorno all’oratorio.

Hanno preso ufficialmente il via le operazioni di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento della viabilità urbana nel Comune di Calangianus. L’intervento si concentra sulla rete stradale che conduce al nuovo Oratorio. Considerato che la struttura è quasi pronta per essere aperta, si è reso necessario intervenire sulle vie d’accesso per rendere la zona più sicura e facile da raggiungere.

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L’opera di rifacimento coinvolge nello specifico Vico La Marmora, Vico delle Aie e Via Della Croce. L’esecuzione dei lavori è stata affidata all’impresa Spano per un investimento complessivo che ammonta a 240mila euro. Tale stanziamento riflette l’impegno dell’amministrazione nella riqualificazione dei quartieri periferici e nel potenziamento dei servizi alla comunità. Nonostante i temporanei disagi alla circolazione previsti durante la fase di cantiere, l’intervento viene considerato fondamentale per restituire decoro e piena fruibilità a un’area che si appresta a vivere una nuova stagione dal punto di vista sociale.

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