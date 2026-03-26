Vento e fresco in Gallura, il meteo per la giornata del 27 marzo

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Le previsioni del meteo in Gallura e Olbia. Ad Olbia il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature che oscilleranno tra una massima di 14°C e una minima di 7°C. Il vento soffierà da nord, mentre la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa (15% di giorno e 5% di notte).

Spostandosi nell’interno della Gallura, le condizioni resteranno soleggiate con una massima di 13°C e una minima leggermente più rigida di 5°C. Anche qui i venti proverranno da nord, garantendo una giornata all’insegna del bel tempo.

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