Calangianus e Tempio piangono Andrea Giagheddu, aveva 55 anni

L’addio ad Andrea Giagheddu di Calangianus.

Il paese di Calangianus si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Andrea Giagheddu, venuto a mancare all’età di 55 anni dopo una breve malattia.

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A darne comunicazione sono i familiari, uniti nel ricordo e nel cordoglio per la perdita. La moglie Giovanna, la madre Marianna, il fratello Marco e le sorelle Keti e Menica, insieme ai nipoti, alla suocera Ida e ai parenti tutti, ne ricordano la figura con affetto, affidandone la memoria alla vicinanza di amici e conoscenti.

Le esequie sono previste per la giornata di domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Giusta, a Calangianus. Il corteo funebre partirà dall’Hospice di Tempio Pausania, luogo in cui Andrea Giagheddu ha trascorso gli ultimi giorni assistito dalle cure del personale sanitario. Al termine della celebrazione religiosa, il feretro sarà trasferito verso il forno crematorio di Olbia.

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