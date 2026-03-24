Rinviati i lavori di Abbanoa a Berchidda, previsti disagi

I lavori di Abbanoa a Berchidda.

Slitta a oggi, martedì 24 marzo, l’intervento programmato sulla rete idrica di via Alghero a Berchidda, inizialmente fissato per venerdì 20, con conseguenti modifiche alla distribuzione dell’acqua nelle strade interessate. L’operazione, prevista dalle 8:30 alle 16, comporterà possibili cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione nelle vie Alghero, Nuoro, Oristano e Tempio.

L’attività rientra nel più ampio piano di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche avviato nel comune di Berchidda, dove i tecnici di Abbanoa procederanno con l’installazione di nuove apparecchiature nel nodo idraulico situato in via Alghero. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario intervenire sulla fornitura idrica nelle zone coinvolte, con disagi limitati alla fascia oraria indicata. Il ritorno alla normalità è previsto al termine delle operazioni.

Dal gestore fanno sapere che si cercherà di ridurre al minimo la durata dell’interruzione e di anticipare la riattivazione del servizio nel caso in cui l’intervento venga completato prima del previsto. Eventuali disservizi potranno essere comunicati al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, raggiungibile tramite il numero verde 800/022040 attivo senza interruzioni. Alla ripresa dell’erogazione, inoltre, non si esclude la temporanea presenza di torbidità nell’acqua, fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.

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