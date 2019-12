Il piano dell’illuminazione a led a Calangianus.

L’amministrazione comunale di Calangianus, ormai da qualche mese, ha iniziato i lavori di riqualificazione dell’impianto della pubblica illuminazione con tecnologia led per mezzo dell’impresa Enel Sole. Con questi lavori, che presumibilmente termineranno nel mese di febbraio, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di completare l’impianto tecnologico con la copertura della aree ancora prive di illuminazione, in modo da garantire tutte le condizioni di sicurezza per i cittadini e gli automobilisti.

Attualmente, per il Comune di Calangianus, è in essere, inoltre, il servizio di manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti di pubblica illuminazione, per il quale è attivo un numero verde gratuito per la segnalazione dei guasti (800901050), che garantisce un immediato intervento per la risoluzione dei problemi, garantendo una massima efficienza dell’impianto.

