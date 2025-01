Lutto a Calangianus per la scomparsa di Pietrina

Addio a Pietrina Fraschini.

Dolore a Calangianus per la scomparsa di Pietrina Fraschini, a causa di una malattia. Pitty, questo il diminutivo con il quale si faceva chiamare affettuosamente, era una donna molto conosciuta e voluta bene in paese.

La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel paese di poco meno di 4mila abitanti. Pitty, che lavorava come impiegata e lascia una giovanissima figlia, era conosciuta come una donna dolcissima. Così la descrivono i tanti amici che in queste ore si sono stretti nel dolore della famiglia.

