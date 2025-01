Il peggio è passato ma in Gallura è ancora allerta per la pioggia

Continua la conta dei danni, ma la pioggia non abbandona ancora la Gallura: è ancora allerta gialla per rischio idraulico. A essere coinvolta è ancora tutta la fascia orientale della Sardegna. Dovrebbero essere gli ultimi colpi di coda di questa perturbazione che ha portato piogge abbondanti. Frane, fiumi esondati e strade allagate hanno creato problemi in questi giorni in diverse zone della Gallura.

Secondo la Protezione civile regionale le piogge sono previste per tutta la giornata di lunedì. Potrebbe esserci una schiarita martedì con nuove precipitazioni per mercoledì. Ma da giovedì dovrebbe arrivare il sole e le temperature massime arriveranno vicine ai 20 gradi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui