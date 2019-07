Prosegue la disinfestazione nelle vie di Calangianus

Le zone e gli interventi.

L’Amministrazione di Calangianus, viste le alte temperature di questa stagione estiva, sta procedendo con un secondo step di disinfestazioni nelle ulteriori vie del centro abitato. Dopo un’attenta analisi è stata programmata una prima serie di interventi e nei prossimi giorni si procederà con un secondo step dove si procederà alla disinfestazione da zecche, pappataci, zanzare e topi.

Gli interventi sono programmati in accordo con una ditta altamente specializzata, la quale lavorerà nelle prime ore della giornata di mercoledì 10 luglio, a partire dalle ore 5 del mattino. Le aree dell’intervento riguarderanno: via Pischinaccia, Via Vittorio Emanuele, Via Limbara, Via Nicolò Ferracciu, Via Garibaldi, Via Gaetano Mariotti, Via Mazzini, Via Rosario, Via Iosto, Via Angioy, Piazza Angioy, Via Lu Fungoni, Via Tempio, Via Olbia, Via Europa Unita, Via Segni, Via Papa Giovanni XXIII, Via Sabotino, Via Sebastiano Satta, Via Vaspareddu, Via Leonardo Da Vinci, Via Madrid, Via Bainsizza, Viale Cimitero e Via Pietro Lissia. Di tutte queste vie verranno interessate anche le aree limitrofe.

L’Ufficio Tecnico, come già fatto lo scorso anno, sta programmando la disinfestazione delle varie scuole così da evitare l’interruzione delle attività didattiche durante l’anno scolastico che creerebbero complicazioni per i genitori e gli alunni. Il primo intervento, programmato per il 10 luglio, vedrà interessata la Scuola Materna.

