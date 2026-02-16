Olbia Calcio, la società contro l’arbitro: “Ci ha penalizzati”

La posizione dell’Olbia calcio dopo l’incontro di domenica 15 febbraio.

L’Olbia calcio ha diffuso un comunicato ufficiale nella giornata di domenica 15 febbraio 2026, esprimendo forte amarezza per la direzione di gara affidata all’arbitro Benito Saccà della sezione di Messina. La società ha definito la prestazione arbitrale “gravemente penalizzante” e ha sostenuto che diversi episodi avrebbero inciso in modo determinante sull’esito finale della partita.

Nel testo, il club olbiese ha parlato di almeno dieci situazioni sfavorevoli, indicando come particolarmente rilevanti tre episodi che, secondo quanto riportato, risulterebbero documentati anche dalle immagini televisive.

I tre episodi contestati dall’Olbia Calcio.

In ordine cronologico, l’Olbia Calcio ha segnalato innanzitutto una mancata espulsione dell’attaccante Vitelli nei primi minuti di gioco, dopo un fallo ai danni del portiere Viscovo.

Successivamente, la società ha richiamato l’espulsione di Riccardo Santi al primo minuto della ripresa. Nel comunicato, l’Olbia ha affermato che l’intervento contestato non avrebbe configurato nemmeno un fallo di gioco, sempre sulla base delle immagini.

Infine, nei minuti conclusivi dell’incontro, il club ha indicato la mancata concessione di un calcio di rigore per un presunto fallo subito da Tomaselli all’interno dell’area avversaria.

L’esposto annunciato e la richiesta al designatore.

Nel comunicato, l’Olbia calcio ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto ufficiale al designatore arbitrale Stefano Braschi. La società ha chiesto un provvedimento di sospensione dell’arbitro per il resto della stagione sportiva, sostenendo la necessità di evitare il ripetersi di episodi analoghi.

Sempre secondo quanto riportato nella nota, il club chiederà inoltre per il prosieguo del campionato designazioni ritenute adeguate al livello della competizione e alla storia della società.

Obiettivo salvezza e ringraziamento ai tifosi.

Nonostante il clima di tensione e il disappunto espresso nel comunicato, l’Olbia ha ribadito la volontà di proseguire il percorso stagionale con determinazione, confermando l’impegno dello staff tecnico e della squadra nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

La società ha infine ringraziato il pubblico, sottolineando il sostegno ricevuto durante tutta la gara, definito corretto e costante.

