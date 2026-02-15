Arzachena, il re del Carnevale Sgjimoney esce con un nuovo brano

Il nuovo singolo del re del carnevale di Arzachena Sgjimoney.

Da Arzachena arriva una nuova ventata di allegria: Sgjimoney lancia il suo ultimo brano dedicato al Carnevale. Si intitola “Un alta tazza” la nuova canzone in gallurese firmata da Simone Dettori, l’artista che da anni mantiene viva la tradizione locale attraverso composizioni allegoriche capaci di coinvolgere l’intera comunità.

Il progetto Sgjimoney nasce nel 2018 con un obiettivo ambizioso: raccontare il Carnevale — festività profondamente sentita in Gallura — riscoprendo e valorizzando la lingua locale. Grazie a un’attenta ricerca di termini ed espressioni spesso dimenticate, le sue canzoni diventano un ponte tra passato e presente, assicurando che il gallurese continui a risuonare tra le vie di Arzachena.

Il Team dietro il successo.

Il successo di Sgjimoney è frutto di un lavoro di squadra coordinato da professionisti appassionati: Simone Dettori, che è l’autore dei testi e mixing engineer; Alex Pileri, il videomaker; Pierpaolo Pileri: Social media manager e videomaker e Andrea Sanna, streaming manager e consulente artistico. Nel corso degli anni, il progetto è cresciuto grazie alla partecipazione di numerose figure che hanno arricchito i video allegorici con la loro creatività. Il gruppo desidera ringraziare di cuore tutti coloro che, in diverse forme, hanno contribuito a rendere Sgjimoney una realtà consolidata e amata nel territorio di Arzachena.

