La ricandidatura del sindaco di Calangianus.

Il sindaco di Calangianus Fabio Albieri si ricandida in vista delle prossime elezioni che si terranno in primavera.

Durante la riunione del gruppo di maggioranza Calangianus Domani per fare il punto sulle prossime elezioni ogni componente ha espresso valutazioni positive in merito a quanto fatto dall’amministrazione su vari fronti in questi cinque anni, due dei quali resi particolarmente difficili dalla crisi pandemica.

Pertanto, il gruppo ha chiesto al sindaco Fabio Albieri la disponibilità a ricandidarsi per far sì che l’azione politico-amministrativa intrapresa possa essere portata avanti con successo per un altro mandato. Il sindaco, vista la richiesta unanime e la fiducia dimostrata dal gruppo, ha accolto la richiesta confermando la disponibilità per la ricandidatura. Il gruppo di maggioranza Calangianus Domani si riunirà nuovamente nei prossimi giorni per verificare la disponibilità dei consiglieri uscenti a ricandidarsi e per proporre anche qualche nuovo nome da includere nella formazione della lista.