I dati della polizia locale di Olbia.

Il 2021 è stato molto intenso per la polizia locale di Olbia. Anche lo scorso anno è stato all’insegna dei controlli in materia di covid-19, ma i comportamenti degli olbiesi riguardo al rispetto delle norme sanitarie sono stati nel complesso diligenti.

Durante l’anno, più precisamente nel periodo tra gennaio e luglio del 2021, sono state soggette a controlli 3350 persone. I controlli hanno riguardato sia quelli sul rispetto delle quarantene, sia quelli relativi al green pass nei locali, novità rispetto allo scorso anno. La polizia locale ha eseguito 569 sopralluoghi nei locali, con una media di 40/50 pattuglie mensili.

I residenti di Olbia restano però indisciplinati per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e il codice della strada. Nell’anno precedente la polizia locale ha eseguito 1300 sopralluoghi, sollevando 300 verbali per quanto riguardano i rifiuti abbandonati in città. Bocciati anche al volante gli olbiesi, con 28mila sanzioni e circa 2400 punti della patente decurtati.

I sinistri a Olbia sono stati 250, di cui 3 decessi e 127 feriti. I reati, di vario genere, nel 2021 sono stati 165, tra i quali riguardanti abusi edilizi e fatti di maltrattamenti e 250 le persone denunciate. Le persone identificate per questioni di giustizia sono state 2500.