Il benestare della Soprintendenza.

Sembra essere in dirittura di arrivo la vicenda del Museo del Sughero di Calangianus. È, infatti, arrivato anche il benestare della Soprintendenza dei beni archeologici sul progetto di messa in sicurezza dei locali dell’ex Convento che ne ospita i locali.

Il Museo del Sughero è chiuso al pubblico dalla fine dello scorso settembre a causa di un esposto all’Autorità nazionale anticorruzione che contestava carenze nella sicurezza dell’edificio.

