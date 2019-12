I controlli della polizia ferroviaria.

Ben 80 persone identificate e 7 scali ferroviari presidiati. Sono questi i risultati ottenuti nella giornata di controlli disposti dal Servizio di Polizia Ferroviaria, in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria dell’isola.

L’operazione, denominata “Stazioni Sicure”, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale, ha visto gli agenti impegnati in una serie di controlli straordinari volti a prevenire attività delittuose e comportamenti anomali che mettono a rischio l’incolumità dei viaggiatori e del personale R.F.I.

Gli agenti, che si sono avvalsi di metal detector per l’ispezione dei bagagli e di smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti di identità, hanno proceduto al controllo di numerosi avventori che quotidianamente frequentano lo scalo ferroviario.

