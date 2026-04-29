Sospesa la raccolta rifiuti a Calangianus, ecco perché

Il Primo Maggio sospesa la raccolta rifiuti a Calangianus.

In vista della festività del Primo Maggio, il servizio di raccolta dei rifiuti a Calangianus subirà alcune variazioni rispetto al calendario abituale. L’amministrazione ha reso noto che nella giornata di venerdì 1 maggio il servizio sarà completamente sospeso, invitando i cittadini a non esporre alcun tipo di rifiuto per evitare disagi e situazioni di degrado.

Il giorno successivo, sabato 2 maggio, la raccolta riprenderà regolarmente con il conferimento della frazione organica e della plastica, secondo le modalità consuete. Il Comune di Calangianus raccomanda alla popolazione di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, così da prevenire l’abbandono dei sacchetti lungo le strade e garantire il corretto svolgimento del servizio.

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