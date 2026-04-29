Olbia protagonista con Alessandro Cinus al Petrosyan Mania

Il debutto di Alessandro Cinus a Olbia.

Un nuovo importante traguardo per la kickboxing olbiese. Alessandro Cinus, atleta della squadra guidata dal maestro Mario Rama, è pronto a fare il suo debutto nel circuito professionistico in occasione del “Petrosyan Mania“, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama degli sport da combattimento in Italia e a livello internazionale.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio, quando Cinus salirà sul ring per affrontare Antonio Santoiemma in un match che segna l’inizio del suo percorso tra i professionisti. L’atleta olbiese sarà inoltre l’unico rappresentante della città presente all’evento, che sarà trasmesso in diretta televisiva. La società di appartenenza, riconosciuta dal Coni, Sport e Salute e dalla Federkombat, è affiliata al Petrosyan Team, punto di riferimento per il professionismo nella kickboxing. Nel corso della manifestazione saranno assegnate le cinture Federkombat Wako Pro e la nuova cintura del circuito Petrosyan, a conferma dell’elevato livello tecnico della competizione.

“Abbiamo affrontato tre mesi di preparazione intensa e altamente specifica – ha dichiarato il maestro Rama – con l’obiettivo di arrivare pronti a questo importante debutto. Alessandro è determinato e motivato, consapevole del valore dell’avversario e dell’importanza dell’evento”. Grande attesa quindi per l’esordio di Cinus, che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento significativo per tutto il movimento sportivo olbiese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui