Olbia protagonista con Alessandro Cinus al Petrosyan Mania

Il debutto di Alessandro Cinus a Olbia.
Un nuovo importante traguardo per la kickboxing olbiese. Alessandro Cinus, atleta della squadra guidata dal maestro Mario Rama, è pronto a fare il suo debutto nel circuito professionistico in occasione del “Petrosyan Mania“, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama degli sport da combattimento in Italia e a livello internazionale.
L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio, quando Cinus salirà sul ring per affrontare Antonio Santoiemma in un match che segna l’inizio del suo percorso tra i professionisti. L’atleta olbiese sarà inoltre l’unico rappresentante della città presente all’evento, che sarà trasmesso in diretta televisiva. La società di appartenenza, riconosciuta dal Coni, Sport e Salute e dalla Federkombat, è affiliata al Petrosyan Team, punto di riferimento per il professionismo nella kickboxing. Nel corso della manifestazione saranno assegnate le cinture Federkombat Wako Pro e la nuova cintura del circuito Petrosyan, a conferma dell’elevato livello tecnico della competizione.
“Abbiamo affrontato tre mesi di preparazione intensa e altamente specifica – ha dichiarato il maestro Rama – con l’obiettivo di arrivare pronti a questo importante debutto. Alessandro è determinato e motivato, consapevole del valore dell’avversario e dell’importanza dell’evento”. Grande attesa quindi per l’esordio di Cinus, che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento significativo per tutto il movimento sportivo olbiese.