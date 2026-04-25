Ad Arzachena nasce un presidio unico contro l’abbandono dei rifiuti

Il presidio contro l’abbandono dei rifiuti ad Arzachena.

Il presidio territoriale contro il degrado ambientale ad Arzachena segna un importante punto di svolta attraverso l’evoluzione strutturale del comitato “Amici a difesa di Baja Sardinia“. Nato originariamente lo scorso settembre per rispondere alle criticità specifiche della rinomata località balneare, il gruppo ha deciso ufficialmente di estendere il proprio raggio d’azione all’intero perimetro comunale. Questa trasformazione non è frutto di una decisione estemporanea, ma rappresenta la risposta diretta a un incremento costante di segnalazioni riguardanti l’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle frazioni limitrofe e nelle aree rurali che circondano il centro principale.

L’espansione del nome e delle competenze del Comitato riflette una realtà di fatto già esistente sul campo, dove negli ultimi mesi sono sorti spontaneamente diversi nuclei di cittadini attivi e gruppi di coordinamento locale. L’unificazione sotto un’unica sigla che richiami l’intero territorio di Arzachena mira a consolidare queste energie disperse, offrendo una voce più autorevole e rappresentativa nei confronti dell’amministrazione comunale. La volontà dei promotori è quella di agire come un organo di vigilanza diffuso, capace di inoltrare avvisi di criticità puntuali e di stimolare interventi di bonifica laddove la trascuratezza rischia di compromettere il decoro e la salute pubblica.

Il passaggio da una dimensione prettamente locale a una visione globale della tutela ambientale sottolinea un principio fondamentale espresso dai membri del gruppo: la difesa del patrimonio naturale non può conoscere confini geografici né restare confinata entro i limiti di singole zone turistiche. Il degrado che colpisce una frazione si riflette inevitabilmente sull’immagine e sulla qualità della vita di tutta la comunità arzachenese. Con questa nuova configurazione, il Comitato intende rafforzare il dialogo con le istituzioni, ponendosi come un interlocutore vigile e costruttivo per contrastare l’inciviltà e promuovere una gestione dei rifiuti più efficiente in ogni angolo del vasto territorio comunale.

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