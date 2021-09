In corso i gironi eliminatori.

Al via a Calangianus il Grand Prix delle Nazioni, l’evento di biliardo internazionale che vede in questi giorni, dal 15 al 19 settembre, nel CSB Luchy Club della cittadina sarda, i migliori 32 atleti del circuito europeo provenienti da 13 nazioni.

“Non è facile in una comunità piccola come la nostra che conta circa 4mila abitanti ospitare eventi di tale portata – commenta il sindaco Fabio Albieri – con la consapevolezza di dare così poi lustro non solo alla nostra cittadina ma anche alla Regione Sardegna e a tutta l’Italia”.

“Lo sport – spiega il sindaco – non è solo un elemento di carattere sociale, ma anche strumento di valorizzazione del territorio e ricaduta turistica. Grazie alla Regione che ha creduto nella nostra amministrazione, ci siamo inseriti in questo contesto ed abbiamo investito risorse nella nuova struttura del padiglione fieristico che ospiterà poi anche i campionati del mondo del prossimo marzo facendo diventare Calangianus uno dei luoghi di riferimento di questa disciplina.”

Una disciplina sportiva che inizia ad avere una forte eco a livello europeo come ha spiegato Paolo Scaramuzzi, organizzatore dell’evento nonché Presidente del Comitato Regione Sardegna della Federazione: “Il Grand Prix è il terzo torneo che si svolge a livello internazionale nelle ultime tre settimane. Questo fa capire quanto i cinque birilli si stiano diffondendo nel continente e quanto tali manifestazioni sportive siano importanti per la promozione di questo sport.”.

Ed è proprio il Vice Presidente Vicario FIBiS Stefano Gibertoni che sottolinea l’unicità di questa cittadina in Gallura: “Credo sia la prima volta che una comunità come quella di Calangianus avvii la riqualificazione di una struttura che sembra fatta ad hoc per manifestazioni della nostra disciplina sportiva. Sottolineo – conclude Gibertoni – l’attenzione che la Regione Sardegna presta al connubio sport/turismo, una peculiarità che lusinga le Federazioni sportive, ma sprona a far nascere gruppi di lavoro in grado di poter realizzare organizzazioni di livello mondiale”.

Ora si inizia a fare sul serio. Sui quattro biliardi del Luchy Club Calangianus i 32 atleti si stanno alternando nei gironi eliminatori previsti ieri, oggi e domani dalle ore 12, mentre sabato 18 settembre dalle 11 e domenica 19 settembre dalle 14 sarà la volta del tabellone finale.

