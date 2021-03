Il nuovo viale di Calangianus.

I vecchi olmi di via Roma a Calangianus avevano bisogno di essere sostituiti. Così l’amministrazione comunale sta provvedendo a piantare degli alberi che si preannunciano più vivaci. Una promessa che era arrivata già con la rimozione del vecchio viale per far posto a delle belle Jaracande.

Le piante saranno installate subito dopo Pasqua e daranno alla cittadina un aspetto colorato e allegro. Con i nuovi alberi si assisterà così già alla fioritura primaverile, con la tipica colorazione che conferisce alle chiome un colore violetto, che darà un nuovo volto al centro storico della cittadina, ma anche un segnale di un comune attento all’ambiente.

(Visited 107 times, 107 visits today)