La riqualificazione dell’accesso alla spiaggia di Lu Impostu.

Con finanziamenti residui disposti dall’Unione dei Comuni Riviera di Gallura, l’amministrazione comunale di San Teodoro riqualificherà l’accesso alla spiaggia di Lu Impostu e il parcheggio.

I lavori prevedono la manutenzione della strada, lunga 150 metri, che va da Puntaldia alla marina di Lu Impostu. I lavori prevedono un importo complessivo presunto di 50mila euro, finanziati con fondi regionali assegnati all’Unione dei Comuni “Riviera di Gallura”, di cui 39mila997 per lavori e 10mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione comunale. Il progetto, approvato a fine febbraio, è stato redatto dall’ingegnere Diego Ciceri e vedrà anche la messa in sicurezza della strada di accesso a una delle spiagge più belle della Gallura.

