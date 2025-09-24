Addio a Claudia Cardinale, la diva che amava la Costa Smeralda

L’addio alla diva Claudia Cardinale.

Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale, interprete leggendaria e diva senza tempo, che ha segnato la storia del cinema internazionale con ruoli indimenticabili in film come Otto e mezzo, Il Gattopardo, C’era una volta il West e Fitzcarraldo. La grande attrice è morta nella sua casa di Nemours, nei pressi di Parigi, dove viveva da molti anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo.

Claudia Cardinale nutriva un legame speciale con la Costa Smeralda, dove trascorreva le vacanze nella maxi villa di Porto Rotondo, proprietà di Krizia. La dimora non era soltanto rifugio estivo, ma anche luogo di incontro per artisti, intellettuali e personalità di spicco, tra cui Marta Marzotto, Luigi Donà delle Rose, Lina Wertmuller e Monica Vitti, che contribuirono a rendere la villa un punto di riferimento della vita mondana e culturale della regione.

Negli anni Sessanta, quando Porto Cervo cominciava a emergere come meta esclusiva per turisti internazionali, Claudia Cardinale era già protagonista di quel panorama scintillante, incarnando l’eleganza e il fascino che avrebbero reso celebre la Costa Smeralda nel mondo. La sua vita e la sua carriera rimarranno per sempre simbolo di talento, charme e passione per il cinema, celebrati in ogni angolo del globo.

