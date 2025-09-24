L’imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato il delitto di Cinzia Pinna

Dall’interrogatorio di Emanuele Ragnedda è arrivata la svolta: ha confessato di aver ucciso Cinzia Pinna e ora si cerca il cadavere. Per lui è scattato il fermo al termine del lungo interrogatorio che si è tenuto mentre veniva analizzata la sua tenuta nelle campagne di Palau. Tra le sue dichiarazioni e l’esame del terreno dove potrebbe essere scomparsa la 33enne di Castelsardo la Pm ha avuto tutti gli elementi per emettere il provvedimento di fermo per omicidio.

Nelle scorse ore si era diffusa la notizia di qualche misura nei suoi confronti, ma l’interrogatorio era ancora in corso. Per gli inquirenti il cerchio si è chiuso con la sua confessione. Ora è al vaglio la posizione del 26enne milanese che potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda. Ora gli sforzi sono concentrati sulla ricerca del cadavere della 33enne di Castelsardo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui