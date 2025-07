Alice Sabatini e Vanessa Minotti scelgono la Costa Smeralda

Le vacanze di Alice Sabatini e Vanessa Minotti.

In Costa Smeralda, la sua presenza non è certo passata inosservata. Vanessa Minotti, volto noto del panorama televisivo sportivo, speaker radiofonica e modella affermata, ha scelto il nord della Sardegna per concedersi una pausa estiva tra sole, mare e relax. Un break che arriva a coronare una stagione intensa e che precede il suo ritorno sul piccolo schermo, dove si prepara a rientrare con energia rinnovata e, come lei stessa lascia intuire, nuove sorprese professionali.

Accanto a lei, tra le personalità che animano l’estate gallurese, anche un’altra figura molto amata dal pubblico italiano: Alice Sabatini. L’ex Miss Italia, incoronata reginetta nel 2015, ha scelto la Sardegna per le sue vacanze estive in compagnia del marito, il cestista Gabriele Benetti. Ormai affezionata all’isola, la modella toscana è di casa tra le bellezze naturali e i luoghi esclusivi della Gallura, dove si concede momenti di tranquillità lontano dai riflettori.

