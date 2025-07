Compleanno in Costa Smeralda per Sofia Vergara

Compie 53 anni e ha scelto il lusso della Costa Smeralda per festeggiare il compleanno: Sofia Vergara è in vacanza a Porto Cervo. Gloria di Modern Family, giudice di America’s got talent o protagonista di Giselda: sono tanti i motivi per cui è nota l’attrice di origini colombiane. Volto noto della tv e del cinema statunitense coi suoi personaggi ha conquistato il mondo.

La parlata latinoamericana con l’inglese stentato dopo decenni negli Usa è uno dei suoi marchi di fabbrica. Ma lo è soprattutto la sua bellezza, che non ha certo vergogna a mostrare sui social. Lì dove sta condividendo cene, spiaggia e festeggiamenti per questi 53 anni celebrati a Porto Cervo, con l’hashtag #sardinia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui