La Gallura in lutto per tre giovani vittime di incidenti stradali

Tre giovani vite spezzate sulla strade e lutto in Gallura, mentre Arzachena piange Sami e Fares oggi a Tempio l’ultimo saluto a Gaia. Nel vivo della stagione estiva, con l’invasione di turisti le due amministrazioni comunali si trovano ad affrontare momenti di lutto e annullare eventi.

Il rispetto di Arzachena

Il Comune di Arzachena ha annullato gli eventi in programma in questi giorni. “Il sindaco Roberto Ragnedda ha disposto l’annullamento delle sfilate a cavallo ad Arzachena e Porto Cervo e la degustazione nel centro storico previste giovedì 17 luglio per l’inaugurazione della 5° edizione dell’Italia Polo Challenge“. Così annunciano dal Comune. “La decisione è maturata a seguito dei tragici incidenti in cui hanno perso la vita 3 giovani, come segno di rispetto per il lutto che ha colpito la nostra comunità e quella di Tempio Pausania – concludono -. Alle famiglie, ai membri della comunità marocchina, egiziana e della vicina cittadina tempiese, va il più sentito cordoglio e l’abbraccio affettuoso di tutta Arzachena”.

Il lutto di Tempio

Il sindaco di Tempio ha deciso di proclamare il lutto cittadino per oggi, che ci sarà il funerale “della giovanissima Gaia, giovane donna esemplare, che nella sua breve vita è divenuta un fulgido esempio per l’intera comunità e ha lasciato un segno indelebile nella città“. Tempio sarà in lutto dalle 16.30 alle 19.30 durante le esequie, e nel Municipio le bandiere a mezz’asta per tuto il giorno.

Si ferma anche la Cisl

Entrambi i genitori di Gaia hanno ruolo attivi nel sindacato e i colleghi hanno deciso di fermarsi per un giorno. “Gli uffici della Cisl Gallura, in segno di rispetto e vicinanza ai nostri colleghi Alfredo e Debora,

resteranno chiusi per lutto nell’intera giornata del 15 luglio 2025″.

