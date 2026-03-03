Maria Beccu compie 100 anni, grande festa a Tempio Pausania

I 100 anni di Maria Beccu a Tempio Pausania.

Grande festa a Tempio Pausania per i 100 anni di Maria Beccu, che ha celebrato un secolo di vita circondata dall’affetto dei familiari e della comunità. Ieri, in una cerimonia raccolta nel Centro per Anziani Padre Vico, il sindaco Gianni Addis ha portato personalmente i migliori auguri suoi, dell’Amministrazione e della città, sottolineando il valore di un percorso di fede e dedizione alla famiglia che ha contraddistinto l’intera esistenza della festeggiata.

La ricorrenza è stata segnata da un momento speciale con la benedizione di don Antonio Addis, che ha rivolto parole di augurio sia a Maria Beccu sia agli altri anziani presenti, trasformando la piccola celebrazione in un’occasione di condivisione e vicinanza comunitaria. La giornata ha rappresentato non solo un riconoscimento personale per la centenaria, ma anche un momento di partecipazione collettiva per ricordare l’importanza delle relazioni, della solidarietà e del rispetto verso gli anziani all’interno del territorio.

Il primo cittadino ha sottolineato come questo traguardo sia simbolo di resilienza e di amore per la vita, valori che ispirano l’intera cittadinanza. Maria Beccu ha ricevuto l’abbraccio affettuoso dei presenti e gli auguri più sinceri per un futuro sereno, accompagnato dalla gratitudine della città per il suo esempio di vita.

