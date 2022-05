Apre il Godo Beach Hotel a Baia Sardinia.

Godo Beach Hotel il 3 stelle, fresco di restyling, basato sulle 3 G: Gioco, gusto, godo. Il filo conduttore è una moderna visione dell’ospitalità, un format ricco di personalità e sapientemente organizzato da un team atto a rendere l’atmosfera giocosa, rilassata e divertente allo stesso tempo. Una squadra a maggioranza under30, coordinati dal resident manager Monica Piccinno, che, partendo dalle basi dell’ospitalità classica, propone nuove idee.

Un prodotto dedicato al segmento leisure only adults che non ha bisogno di formalismi, ma di leggerezza, divertimento, proposte food&beverage realizzate per rendere la vacanza una vera esperienza di “Gusto” e ovviamente spiaggia privata il tutto accompagnato dalla musica.

Godo Beach Hotel, per soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno, ha scelto di uscire dalla rigidità dei soliti schemi e di garantire un’ospitalità smart, informale, insolita per una vacanza basata sul ritmo del piacere, del divertimento e della musica.